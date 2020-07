Steinheims Polizeistatistik 2019 Ein sicherer Ort zum Leben

Besonders erfreulich: Im zweiten Jahr in Folge gab es in Steinheim keine „Straftat gegen das Leben“, also keinen Mord und keinen Totschlag, ebenso wie keine Vergewaltigungen beziehungsweise sexuelle Nötigungen. „Das gibt es nur in wenigen Kommunen. Das freut uns sehr“, so Bartel. Weiter rückläufig ist die Zahl der Wohnungseinbrüche. Drei tauchen in der Statistik auf. „Die Sicherungen der Häuser werden immer besser – auch durch die Präventionsarbeit, die wir machen“ so Bartel. Außerdem sei vor drei Jahren zusammen mit der Kripo eine Ermittlungsgruppe gebildet worden, die greife. Die Vernetzung über den Landkreis hinaus sei wichtig. Gewalt gegen Polizeibeamte gab es 2019 in einem Fall. Er sei – gerade mit Blick auf die Ereignisse in Stuttgart und Frankfurt – froh über die Solidarität, die die Polizei von den Bürgermeistern aus den Kommunen erhalte, betonte Bartel. „Das freut uns. Noch können wir mit den jungen Menschen reden. Im Ludwigsburger Stadtgebiet sieht das schon anders aus, aber ich will keine Prognosen abgeben, ob das so bleibt.“