Steinheimerin während der Corona-Krise im Urlaub „Das Ganze ist für mich surreal“

Wie sieht es denn jetzt mit Ihrem Rückflug aus? Wann ist der geplant? Werden Sie eventuell früher fliegen?

Der Rückflug ist für Freitag diese Woche geplant. Als ich vor ein paar Tagen gehört habe, dass die Flughäfen in Ägypten am Donnerstag schließen, habe ich versucht, einen separaten Flug zu organisieren. Das ging aber nicht. Wir wissen nicht konkret, dass unser Flug stattfindet. Wir wissen aber auch nicht, dass er nicht stattfindet. Ich habe versucht, mich über den örtlichen Reiseleiter, über den Reiseanbieter und über unser Reisebüro in Steinheim zu informieren. Keiner kann sagen, dass der Flug nicht stattfindet, und alle sind der Ansicht, wir sollen warten was kommt. Nachdem schon einige Gäste vorzeitig abgereist sind, die bis nächste Woche gebucht hatten, gehe ich davon aus, dass wir regulär am Freitag nach Hause fliegen. Das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung.

Wie gut funktioniert denn die Kommunikation mit den Ansprechpartnern?

Der Kontakt zu allen geht gut, aber es gibt einfach keine andere Aussage, als dass wir abwarten sollen. Ich bin übrigens froh, dass wir über das örtliche Reisebüro in Steinheim gebucht haben. Der Kontakt gibt doch noch mal eine gewisse Sicherheit. Ich habe mich auch beim Auswärtigen Amt erkundigt und mich dort in diese Liste eintragen lassen. Aber ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich vertraue noch drauf, dass wir wie geplant am Freitag nach Hause fliegen, aber das Gefühl bleibt natürlich total mulmig.

