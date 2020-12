Steinheimerin bei Ninja Warrior Kids Voller Tatendrang nach Halbfinal-Aus

Zumindest fürs Erste. Denn die 13-Jährige hat das Aus mittlerweile längst verdaut und fokussiert sich schon auf eine nächste Bewerbung bei dem Fernseh-Event, das in diesem Jahr an Pfingsten in Köln aufgezeichnet worden war. Allerdings leidet die Schülerin des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasiums gerade wie so viele andere Kinder und Jugendliche darunter, dass sie wegen geschlossener Sportstätten nur eingeschränkt trainieren kann. So hat sie derzeit beispielsweise nicht die Möglichkeit, in ihrer Stamm-Ninja-und-Boulderhalle in Waiblingen ihre Fertigkeiten zu verfeinern. Zum Glück haben die Eltern ihr aber zum vergangenen Weihnachtsfest ein Herzensanliegen erfüllt und ihr einen Ninja-Parcours ins Kinderzimmer geschraubt und gehämmert – bei dem selbst die aus der Show berühmte Himmelsleiter nicht fehlt. Nicola Wulf kann sich also zumindest hier fitmachen für eine eventuelle erneute Teilnahme. Und für dieses Heiligabend wünsche sie sich eine Erweiterung des Parcours, erklärt sie.