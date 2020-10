Steinheimerin bei Ninja Warrior Für das Kletter-Ass wird ein Traum wahr

„Die Teilnahme hat mir großen Spaß gemacht und es war eine richtig tolle Erfahrung“, sagt die Gymnasiastin über den Kampf gegen die Hindernisse. Für sie steht überdies schon fest, dass sie bei der nächsten Auflage wieder ihren Hut in den Ring werfen will. Faszinierend findet sie an dem Sport, „dass ich dabei herumhangeln kann und durch die vielen unterschiedlichen Hindernisse immer wieder neue Herausforderungen habe. Das ist cool. Außerdem sind durch meinen Ninja-Sport viele neue Freundschaften entstanden.“ So wie die zu ihrem wohl besten Kumpel Henry Ernst, der wie sie selbst ein Ninja-Anhänger ist. Der Waiblinger schaffte es ebenfalls in die Show. Die beiden gehen zwar auf eigene Rechnung und solo in den Parcours, werden aber den Zuschauern auch als Tandem vorgestellt, das sich „Flying Friends“ nennt.

Naheliegend ist natürlich auch, dass Nicola später einmal ihre Brötchen im Ninja-Gewerbe verdienen, vielleicht sogar eine eigene Halle eröffnen will. Wer die Beharrlichkeit der jungen Dame kennt, wird sagen: Es ist wahrscheinlich gar nicht so abwegig, dass auch dieser Traum in Erfüllung geht.