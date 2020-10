Steinheimer zum 18. Mal vor Gericht Bluse kommt Rentner teuer zu stehen

Steinheim - Mit den Regeln des Gemeinwesens hat ein 74-jähriger Steinheimer so seine Schwierigkeiten: Der Rentner, in den Gerichten im Umkreis längst kein Unbekannter mehr, stand am Donnerstag nämlich bereits zum 18. Mal vor Gericht. In diesem Fall hatte es der Rentner beim Einkaufen nicht so genau genommen und eine Damenbluse im Wert von lediglich 6,99 Euro eingesteckt.