Steinheimer wegen Beleidigung verurteilt Corona als Ausrede ist nicht immer tauglich

Vielmehr wollte das Gericht die Beleidigungen beleuchten. Im Juni hat der 52-Jährige eine Frau zweimal beim Hundespaziergang übelst beleidigt und bedroht, ein drittes Mal an ihrer Arbeitsstelle, einer Drogerie. Weil er dort auch mal eine Kundin an der Kasse angegangen war, erließ der Geschäftsführer ein Hausverbot. Die 51-Jährige wusste sich nicht anders zu helfen, als den Hundehalter anzuzeigen. „Wir haben uns ein paarmal beim Gassigehen getroffen, sein Hund hat meinen gleich angegangen, also hat man Hallo gesagt und ist weitergegangen.“ Bis er sich ihr einmal in den Weg stellte, als sie wegfahren wollte. Zuvor hatte sie ihn kritisiert, ob er seinen Hund nicht im Griff habe, als der ihrem Vierbeiner nachsetzte. In einer Anzeige seinerseits behauptete er später, sie habe ihn überfahren wollen.