Steinheimer vor Gericht Siegelbruch kommt teuer zu stehen

Der Tatort des Siegelbruchs war eine Garage in Möglingen. Dort war die Schnapsbrennerei zwischengelagert und das Zollamt hatte Plomben angebracht. Zwischen dem 22. und dem 30. Januar vergangenen Jahres, so die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, habe der Angeklagte die Zollplomben geöffnet, damit die Brennerei betrieben werden kann. Tags drauf habe er einem Geschädigten in Braunsbach auf dessen Bauernhof einen Kaufvertrag vorgelegt und mit einem unleserlichen Kürzel selbst unterschrieben, obgleich die Brennerei im Eigentum einer Möglinger Erbengemeinschaft gestanden habe. Zur Erbengemeinschaft erklärte der Angeklagte, erst habe die Brennerei in Benningen gestanden. Dann sei seine Schwiegermutter gestorben und seine Ehefrau habe die Schnapsbrennerei an seine Schwägerin übertragen.