Steinheimer Stadträte fordern Neue Buslinie soll Höpfigheim ansteuern

Dabei stand eine forschere Herangehensweise zunächst durchaus im Raum. Insbesondere Annette Grimm von der SPD machte sich dafür stark und wollte die Anbindung von Höpfigheim als Vorzugsroute auch per Antrag untermauern. Andernfalls werde der Stadtteil weiter abgehängt, betonte sie. Kleinbottwar sei im Vergleich um Welten besser ans ÖPNV-Netz angeschlossen. Es fahre nicht einmal ein Nachtbus in den Ort. „Eine Anbindung über eine Linie nach Erdmannhausen und Winnenden wäre also eine einmalige Chance und ein tolles Angebot für die Höpfigheimer Bürger“, resümierte Grimm. Rückendeckung bekam sie von Volker Schiele von der CDU. „Man muss Höpfigheim miteinbinden. Wenn wir jetzt die Chance dafür haben, sollten wir das auch tun“, sagte er. Für einen generell zurückhaltenderen Kurs beim Einstieg in das Thema plädierte jedoch Timo Renz von den Freien Wählern – wenngleich er weder Höpfigheim noch Oberstenfeld abhängen wolle. „Zu viel Anhang an so eine Linie gleich zu Beginn lässt das Ganze etwas unrealistischer werden“, mahnte er. Denn dann drohten die Kosten aus dem Ruder zu laufen. Und besonders bitter wäre es aus seiner Sicht, wenn die Verbindung in den Rems-Murr-Kreis am Ende gelingen würde, aber mit einer Linienführung ganz ohne Halt in Steinheim.