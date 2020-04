Steinheimer Stadtradeln findet statt Stadtradeln ja, Gemeinschaftsaktionen nein

Steinheim - Das Stadtradeln ist in Steinheim inzwischen fester Bestandteil des Jahresterminkalenders. Seit 2016 radeln die Teilnehmer immer im Sommer drei Wochen lang was das Zeug hält – im vergangenen Jahr kamen im Aktionszeitraum 67 608 Kilometer zusammen, erfahren von 196 Radlern in 16 Teams. In diesem Jahr soll das Stadtradeln, trotz der Umstände durch die Corona-Pandemie, erneut über die Bühne gehen.