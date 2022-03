Steinheimer Stadtmitte Frischer Glanz für den alten Stadtkern

Weitere Schwachstellen

Petra Zeese machte allerdings klar, dass mit diesem Projekt nicht alle Schwachstellen in der Innenstadt beseitigt wären. Es gebe viele sanierungsbedürftige Immobilien und Leerstände. Das NKD-Gebäude sei eigentlich ein Fall für die Abrissbirne, weil nicht mehr nachnutzbar. „Da muss man, auch wenn es nicht so alt ist, über einen Abbruch und eine Erneuerung auf jeden Fall nachdenken“, meinte die Fachfrau. Rückwärtige Bereiche von Gebäuden würden zudem als Parkraum genutzt. „Damit werden die wenigen freien Flächen auch noch mit dem Auto zugestellt“, sagte sie. Für die Zukunft müsse man sich überlegen, ob die Fahrzeuge nicht an ein oder zwei Stellen konzentriert werden.

Unterstützung für private Vorhaben

Der Bürgermeister betonte, dass man zwar den Fokus jetzt auf das Rathausumfeld richte, all dies aber ebenfalls im Blick habe und solche Schwachpunkte, wenn möglich, auch angehe und beispielsweise private Initiativen unterstütze, die zur Verbesserung der Situation beitragen.

Kreisverkehr als Idee

Ferner wolle man sich darum bemühen, die Straßensituation so zu gestalten, dass es für Passanten einladender wird. Eine Überlegung dabei ist, am Kohlereck einen Kreisverkehr zu bauen. „Da hat die Stadt mit dem NKD alle Trümpfe in der Hand, um darauf auch flächenmäßig reagieren zu können“, sagte Winterhalter und spielte damit darauf an, dass besagtes NKD-Gebäude der Stadt gehört, sie also über dieses Grundstück den Platz für einen etwaigen Kreisverkehr bereitstellen könnte.