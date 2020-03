Steinheimer Schüler erlernen Umgang mit neuen Medien Als die Bilder durch das Programmieren laufen lernten

Schon klingelt es zur Pause. Aber: Es passiert nichts. Keiner stürmt aus dem EDV-Raum. Jeder ist mit Feuereifer dabei. „Wir achten aber darauf, dass sie dennoch Pause machen, denn die brauchen sie“, meint Oliver Koll.

Der wird den gesamten Tag über von allen Seiten belagert, gibt kurze Tipps und leise, freundliche Instruktionen – wie ein Profi eben. Das ist er ja auch, hat er doch Medienpädagogik studiert und zusätzlich mit „Documentary Production“ auch noch einen Abschluss als Filmemacher. Mit von der Partie ist immer ein Informatiker. Diese Woche ist das Philipp Kitzberger. Das ist notwendig, wenn etwa plötzlich die Firewall der Schule den Zugriff auf das Bild-Programm verweigert. „Da gibt es so eine KI, also eine künstliche Intelligenz in Form einer Software. Wir werfen alle Bilder rein und hinten kommt es dann fertig freigestellt raus“, werfen sich Koll und Kitzberger die Bälle zu. Wenn alles klappen würde, wäre die Figur vom Hintergrund getrennt und könnte später mit Scratch vor jeder erdenklichen Kulisse zum Leben erweckt werden. Betonung auf „könnte“ – denn auch heute klappt nicht alles. „Hier ist die Infrastruktur immerhin gut. An manch anderen Schulen haben wir auch schon technische Katastrophen erlebt“, schildert Kitzberger die Erfahrung von Touren an den Schulen in Baden-Württemberg. Doch Koll und Kitzberger wären nicht Profis, wenn sie nicht auch für Pannen und Probleme eine Lösung parat hätten.

Kurzerhand zeigt Kitzberger nun den Schülern, wie sie das Freistellen alternativ mit einem Präsentationsprogramm vom Schulrechner lösen können. Emina ist im Team mit Elona und hat alle Hände voll zu tun – mit braunem „magischen Sand“. Das ist ein künstliches Material, das nicht austrocknet und somit lange formbar bleibt. Genau das, was sie für den Untergrund ihrer Filmszene wollen. Im EDV-Raum nebenan sitzt Max bereits an der Tastatur, assistiert von Jannik, und gibt Befehle in Scratch ein. Kaum zu glauben: Die beiden haben erst am Vortag damit angefangen und animieren schon jetzt virtuos die Figuren ihres Spiels und bewegen sie über den Bildschirm. Lehrer Uwe Maisenhölder schaut fasziniert zu: „Da wäre man selbst gern nochmals Schüler. Vermutlich können die beiden das auch schon besser wie ich.“

Felina macht es ebenfalls viel Spaß: „Ich lerne hier jetzt schon für später, wie sich Grafiken bearbeiten lassen.“ Sie möchte „später einmal etwas beruflich mit Medien machen“. Gut möglich, dass diese Projektwoche für Felina dabei zu einem entscheidenden Impuls für ihre spätere Berufswahl und Karriere geworden ist.