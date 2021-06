Steinheimer Rathaus vor Sanierung Mit Hilfe aus Berlin Energiebilanz verbessern

Steinheim - So malerisch das Steinheimer Rathaus aussieht und so viel Geschichte das Gebäude auch ausstrahlt: In energetischer Hinsicht gibt das städtebauliche Schmuckstück alles andere als eine gute Figur ab. Es zeichnet sich nun aber ab, dass seine Klimabilanz bald schon um ein Vielfaches besser ausfallen wird. Wie der Murrer SPD-Bundestagskandidat Thomas Utz jetzt vermeldet hat, unterstützt nämlich das Umweltministerium in Berlin die energetische Sanierung des Steinheimer Rathauses mit 200 000 Euro. Eine Kunde, die natürlich auch den Bürgermeister Thomas Winterhalter freut. Sollte der Gemeinderat seinen Segen geben, könne man das Projekt im kommenden Jahr in Angriff nehmen, erklärt er.