Steinheimer Kinderarzt droht das Aus Unfair

Bleibt Scheels Einstellung zur Impfpflicht und zur Erkrankung als solcher. Die von der Bundesregierung eingeführte Pflicht, seine Masern-Impfung nachzuweisen, war nicht unumstritten. Wenn ein Arzt sich entschließt, wegen der Risiken nicht zu impfen, sollte man das respektieren. Die Eltern haben dann immer noch die Chance, in aller Freiheit einen anderen Arzt zu wählen. Und Scheels Einstellung zur Krankheit, die er auf seiner Homepage oft in provokativem Stil kundtut? Da mag ebenfalls jeder selbst urteilen. In einem Land der Meinungsfreiheit sollten solche Aussagen möglich sein. Natürlich gibt es Masernviren, und natürlich trägt jeder Mensch eine Disposition für Erkrankungen in sich. Aus diesen Gegenpolen jedoch in Schwarz-weiß-Manier dem Alternativmediziner Scheel einen Strick zu drehen, wäre unfair.