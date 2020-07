Steinheimer Halle nimmt Gestalt an Bei der Trainingshalle kommt Breites von oben

Insgesamt sieben geleimte Holzbalken seien montiert worden, sagt Arnd Füldner, der für die Stadt das Projekt betreut. Jedes einzelne Teil habe eine Spannweite so breit wie die Halle. Bedeutet konkret: Die Elemente sind um die 18 Meter lang. Stattlich ist auch die Höhe der Balken. Sie beträgt rund 1,50 Meter. Aber diese Dimensionen kommen natürlich nicht von ungefähr. Schließlich muss die Konstruktion dazu in der Lage sein, den Dachaufbau und damit ein recht großes Gewicht zu tragen. Und genau das wird auch der nächste Arbeitsschritt sein, nachdem die Balken innerhalb eines Tages befestigt wurden: Die Dachdecker rücken an und starten mit der Montage des Blechs, erklärt Arnd Füldner. Das werde schon in den nächsten Tagen geschehen, kündigt der Architekt an.