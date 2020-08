Steinheimer Freibad Kritik am Ticketsystem des Wellariums

Steinheim - Der Freibad-Sommer 2020 ist anders als sonst. Das Wellarium hat offen, Tickets müssen allerdings im Vorfeld online gebucht werden. Über Ersteres zeigen sich viele angetan, Zweiteres sieht zumindest der Kleinbottwarer Dirk Bolte teilweise als Problem. In einem Brief an unsere Zeitung monierte er, dass es am Anfang nach Saisonbeginn sehr aufwendig war, eine Karte online zu bestellen. „Da funktionierte einiges in der Software nicht. Zum Beispiel die Eingabe der IBAN – mehre Versuche waren notwendig.“ Was geblieben sei, „ist heute noch der Aufwand, wenn man für eine oder gar zwei Familien Karten bucht“.