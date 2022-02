Steinheimer Firma Flex wird 100 – und ausgezeichnet

In den Projektteams könnten abteilungsübergreifend Ideen für Produkte rasch sichtbar werden, erklärt Neuner. „Das wirkt motivierend.“ Ein Beispiel sei der Bauluftreiniger, für den Flex während der Coronakrise im Jahr 2020 innerhalb weniger Monaten ein Sondergerät auf den Markt brachte. Der Luftreiniger komme normalerweise etwa bei der Renovierung von Bädern oder anderen Räumen zum Einsatz. „Das Sondermodell konnte sicher und einfach zu Senkung der Virenlast an Baustellen, Schulen und Warteräumen eingesetzt werden.“ Das Gerät schütze auch vor Stäuben.

Die schwäbischen Tüftler wollen weiter das Ohr eng am Kunden haben

Ein breit gestreutes Portfolio ermöglichte Flex bisher den Erfolg. Aber wohin geht der Trend? Eine wichtige Rolle spielt laut Neuner unter anderem der Gesundheitsschutz: Geräte dürften nicht zu stark vibrieren, lärmen oder Staub produzieren. Es sei wichtig, das Ohr am Kunden zu haben: „Unsere Kollegen sprechen mit den Handwerkern, prüfen die Richtlinien, machen Praxistests im Feld mit den Anwendern und dem Handel.“ Ein gutes Beispiel ist die Akkuversion der Giraffe, ein Langhalsschleifer für den Trockenbauer. Flex entwickelte die Akkuvariante im Jahr 2020 – ein Jahr später nahm der Markt das Gerät, so Neuner, positiv auf. Insbesondere der kabelunabhängige Betrieb werde in Zukunft noch stärker gefragt sein. Trotzdem müssten Kunden auch Wechselhürden überwinden: etwa Leistungslimits, Preise und spezielle Anforderungen in der Anwendung.

Lieferengpässe hat das Unternehmen bisher relativ gut weggesteckt

In den globalen Turbulenzen mit weltweiten Lieferengpässen könne sich Flex vergleichsweise gut behaupten, berichtet der Geschäftsführer. „Auch wir sind nicht auf der Insel der Glückseligen.“ Gleichwohl konnten die Mitarbeiter laut Neuner durch eine schnelle Reaktion, umsichtige Planung und eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit die Versorgung sichern. Der Trend zum Homing während der Pandemie habe die Nachfrage nach Werkzeug in der Baubranche erhöht. „Wir sehen weiterhin Wachstum in der Baubranche in Deutschland und Europa, wobei eine Steigerung der Zinsen und das Wegfallen von Prämien durchaus Dämpfer erzeugen können.“

Flex-Chef: Das Wachstumspotenzial ist im Ausland höher

Der Geschäftsführer rechnet damit, dass Flex insbesondere im Ausland stärkere Wachstumsraten erreichen kann. „In vielen europäischen Märkten beginnt die Bauindustrie nun auch wieder zu wachsen, allerdings können wir dort zudem beim geringeren Marktanteil etwa im Vergleich zu Deutschland aufholen.“ Dort müsse Flex noch mehr Markenbekanntheit aufbauen.

Auf dem Weltmarkt hat sich das Steinheimer Traditionsunternehmen seit der Übernahme durch den chinesischen Mutterkonzern Chervon im Jahr 2013 mit dem zusätzlichen Zugang zu Vertriebsschwestern in den USA, Australien und China sowie Fertigungen in China und Vietnam deutlich internationaler aufgestellt.

Die Firma Flex feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem Tag der offenen Tür am Freitag, 22. Juli, von 11 bis 16 Uhr auf dem Firmengelände. Alle Bürger sind eingeladen.