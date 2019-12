Steinheimer Feuerzangenbowle Das Orgateam hört auf, das Fest geht weiter

Die Idee sei ursprünglich von dem damaligen Pfarrer Eckhard Schlatter gekommen, erzählt Martin Daunquart, der wie Meichelbeck auch noch keine Veranstaltung verpasst hat. „Der hat das aus Tübingen mitgebracht.“ Die Idee einer Open-Air-Vorführung dann aber umzusetzen, das habe man erst in mehreren Sitzungen erarbeitet. Und im Lauf der Jahre und mit wachsender Erfahrung wurde daran immer mehr gefeilt. So kam man zum Beispiel recht schnell davon ab, für die Bowle Flaschenwein zu verwenden, weil der erst mühsam entkorkt werden musste. Bei damals 200 Litern – heute sind es 350 Liter – eine schweißtreibende Angelegenheit. Weichen mussten auch die anfangs schön eingedeckten Biertischgarnituren auf dem Marktplatz. „Wir hatten nicht mehr so viele Mitstreiter“, sagt Meichelbeck, „und auch nicht mehr so viel Platz, weil immer mehr Besucher kamen“, ergänzt Martin Daunquart. Manches ist aber auch geblieben. So schenken auch heute noch amtierende und ehemalige Stadträte die frisch von Hans-Christoph Lenk gebraute Bowle aus. Regina Traub und Renate Eggers sind von Anfang an mit dabei, Rainer Breimaier samt Sohn und Hanns Daunquart schon 15-mal. Auch der Bauhof ist nach wie vor mit Auf- und Abbau sowie mit Aufräumen beschäftigt. Und immer noch gibt es Besucher, die „Psst“ sagen, wenn die Unterhaltung auf dem Platz zu laut wird – auch wenn sie die Dialoge des Films schon auswendig mitsprechen können.