Steinheimer Fasnetsverein in Aktion Die Fasnet beginnt – diesmal eben online

Doch es kam bekanntermaßen anders. Auf dem Steinheimer Marktplatz blieb es am Mittwoch still. Ausgefallen ist die Eröffnung der Jubiläums-Kampagne aber freilich nicht. Die aktiven Mitglieder trafen sich einfach virtuell und starteten an den Bildschirmen zuhause um 13.59 Uhr in „eine etwas andere Fasnet“, wie es der Vorsitzende der Gloschd’r Hexa, Dany Arnold, ausdrückt. „Es wird eine Fasnet im Herzen“, richtete er das Wort an seine Narren. Ausgestattet worden waren diese zuhause zumindest mit fast allem, was es bei einer Fasnetseröffnung auf dem Marktplatz sonst auch gibt. „Wir haben Pakete für jeden geschnürt“, berichtet Dany Arnold. Enthalten waren unter anderem eine Currywurst im Glas, ein Brötchen, eine kleine Flasche Glühwein, eine Waffel und eine Konfetti-Kanone.