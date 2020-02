Steinheimer Faschingsgruß Kiloweise Kaubonbons für Kinder

Apropos Hexen: Die hätten eigentlich an diesem Tag den großen Rathaus-Schlüssel zurückbringen sollen, den sie am 6. Januar beim Rathaussturm gemopst hatten. „Aber das hat aus organisatorischen Gründen doch nicht geklappt“, verrät Thomas Winterhalter den Kindern, die mit Sack und Pack auf ihre Bonbons warten. Besonders schlimm, so der Bürgermeister, findet er das mit dem Schlüssel allerdings auch nicht. „Dann gehe ich eben nach dem Bonbonwurf einfach nach Hause, so wie ihr auch.“ Bei der Menge an Kaubonbons hatte er dann aber doch noch einiges zu tun . . .