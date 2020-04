Steinheimer Bürgermeister wirbt für Glasfaser Schnelles Internet auch in den Teilorten

Weil Steinheim Anfang vergangenen Jahres dem Zweckverband „Kreisbreitband Ludwigsburg“ beigetreten sei, biete die Telekom den schnellen Internetzugang nun auch in Höpfigheim, Kleinbottwar und im Gewerbegebiet Kreuzäcker an. Realisiert werde dieser durch Glasfaserleitungen, die bis in die Wohnungen und Geschäftsräume gelegt werden. Diese Möglichkeit genutzt haben bereits viele Firmen in den Gewerbegebieten rund um die Steinbeisstraße sowie in dem Areal Industriestraße/Bahnhofstraße/Autenbachstraße.