Steinheim - Ein Unbekannter hat sich nach Angaben der Polizei zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, an einem in der Steinheimer Haydnstraße geparkten BMW zu schaffen gemacht, wobei er eine Seitenscheibe einschlug. Entwendet wurde nichts. Vermutlich derselbe Täter schlug in der Beethovenstraße eine Seitenscheibe an einem weiteren BMW ein und baute aus dem Auto das Navigationsgerät und das Lenkrad aus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Steinheim bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Telefon 0 71 44 / 82 30 60 zu melden.