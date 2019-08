Steinheim Wird auf dem holprigen Radweg nachgebessert?

Steinheim - Die holprigen Rinnen auf dem Hauptradweg an der Steinheimer Sommerhalde stoßen bei Radfahrern auf starke Kritik. Sie bemängeln, dass sie etwa auf dem Weg zur Arbeit gestoppt werden und befürchten außerdem Stürze an den Rinnen. Dies kam unter anderem in Leserbriefen in dieser Zeitung zum Ausdruck, aber auch in Mails, die der Steinheimer Ordnungsamtsleiter Rolf Englert erhielt. Wie soll es jetzt weitergehen?