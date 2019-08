Steinheim „Wir sind aktuell im Krisenmodus“

Ein bis zwei Wochen noch wird Marc Klunzinger mit dem Vollernter im Hardtwald unterwegs sein, bis alle Hotspots bearbeitet und die befallenen Bäume entsorgt sind. Der Förster rechnet mit rund 2000 Festmetern, die abgeholzt werden müssen. „Das Problem ist, dass wir momentan täglich davon überrascht werden, wie sich die Lage entwickelt. Das ist nicht toll. Aber wir müssen es nehmen, wie es kommt. So wie im Leben auch“, sagt Weis. An einer Stelle gingen er und sein Team am Donnerstag beispielsweise von drei befallenen Bäumen aus. Bei einer Begehung kurz bevor der Vollernter eintraf, waren es auf einmal 50. „Wir schauen jetzt noch einmal, ich gehe davon aus, dass wir am Ende so um die 70 Bäume an dieser Stelle fällen müssen“, erklärt Weis.

Klares Anzeichen für einen von Borkenkäfern besetzten Baum ist übrigens braunes Holzmehl, das sich am Fuße eines Baumes sammelt. „Sieht man das, weiß man, dass man nichts mehr machen kann“, erklärt der Profi. Dann hat sich der Käfer bereits eingenistet und Larven gelegt. Als einen seiner wichtigsten Mitarbeiter beim Finden der Patienten bezeichnet Weis übrigens den Specht. „Sitzt ein Specht an einem Baum und sucht, dann kann man ebenfalls davon ausgehen, dass hier der Borkenkäfer haust.“

Regnet es, hilft das den Bäumen. „Die letzten zwei Wochen mit rund 130 Litern Regen waren deshalb Balsam für den Wald“, sagt Jürgen Weis. Denn durch das Wasser steigen die Abwehrkräfte eines Baumes, er kann wieder Harz produzieren. Und dieses hilft gegen die Schädlinge. Ebenso wie die aktuelle Abholzaktion im Hardtwald – auch wenn sie Jürgen Weis im Herzen weh tut. Urlaub hin oder her.