Steinheim Winzer darf im Schutzgebiet bauen

Steinheim - Das letzte Wort hat in der Causa das Landratsamt Ludwigsburg. Dennoch diskutierte auch der Steinheimer Ausschuss für Technik und Umwelt am Dienstag als vorgeschaltete Instanz kontrovers über das Baugesuch von Andreas Roth, der eine Mehrzweckhalle bei seinem Weingut im Forsthof errichten lassen will. Und am Ende gab die Runde bei einer Gegenstimme des Grünen Rainer Breimaier und einer Enthaltung von Regina Traub (SPD) ihren Segen für das Ansinnen. Problematisch an dem Projekt war nicht die Halle an sich. Daran hatten die Fraktionen nichts auszusetzen. Nur am Standort schieden sich die Geister. Das Gebäude soll mitten in einem Landschaftsschutzgebiet entstehen. Der Bauamtsleiter Frank Fussenegger wies jedoch darauf hin, dass diese Entscheidung des Antragstellers nicht von ungefähr kommt. „Das Landschaftsschutzgebiet umgibt den Hof komplett. Von dem her gibt es sonst gar keine andere Möglichkeit“, erklärte Fussenegger. Als Ausgleich für den Eingriff in die Natur würden neue Bäume gepflanzt. Der mit dem Projekt betraute Architekt sei schon mit einem Vertreter des Landwirtschaftsamts vor Ort gewesen, der bestätigt habe, dass eine Notwendigkeit für eine betriebliche Erweiterung bestehe. Das gehöre zu den Voraussetzungen, um dort überhaupt tätig werden zu dürfen, hatte zuvor der Rathauschef Thomas Winterhalter erläutert.