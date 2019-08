Steinheim Wildbienen ein attraktives Zuhause bieten

Die Auswahl an solchen Insektenwohnungen ist groß. Auch Baumärkte und Discounter haben das Geschäft für sich entdeckt und bieten zahlreiche nett anzusehende Häuschen mit Füllmaterial wie Kiefernzapfen oder Holzwolle. Doch was für uns Menschen so hübsch aussieht, ist für die Insekten oft nutzlos und wird gar nicht angenommen. Besser ist es, ein Insektenhotel selber zu bauen – und das ist auch gar nicht so schwer, wenn man weiß, worauf man achten muss. Selbst Kinder können dabei mithelfen und freuen sich dann im kommenden Frühjahr umso mehr, wenn im Garten oder auf dem Balkon reger Flugbetrieb herrscht.