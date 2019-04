Steinheim Wellarium: Stadtrat kritisiert Mängel

Steinheim - Der Zeitplan ist klar: Am 1. Mai soll das Wellarium öffnen. In einem ersten Bauabschnitt ist in den vergangenen Monaten ein neuer Gastro- und Personalbereich entstanden. Im nächsten Winter folgt Bauabschnitt zwei mit der Sanierung des Umkleidebereichs. Die Zeit drängt, denn bis zum 1. Mai sind es nur noch drei Wochen und auf der Baustelle im Freibad geht es derzeit noch rund. Dass der Eröffnungstermin auch wirklich gehalten werden kann, daran haben in der Sitzung des Steinheimer Gemeinderates am Dienstagabend gleich zwei Mandatsträger Zweifel angemeldet. Sowohl Thomas Biró als auch Günter Sigrist (beide CDU) glauben nicht so recht, dass am 1. Mai schon ins kühle Nass eingetaucht werden kann.