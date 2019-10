„Sie müssen sich nicht mehr in die Warteschlange am Kassenhäuschen stellen – das ist ein großer Vorteil“, sagt Martin Pauleit, Kämmerer in Steinheim. Als Nachteil könnte gesehen werden, dass die Dauerkarte im Vorverkauf nicht mehr in den Rathäusern gekauft werden kann. „Dort gibt es nur noch Gutscheine für eine Saisonkarte. Mit dem muss man dann zum Wellarium, um ein Foto von sich machen zu lassen, das dann ins System eingespeist und auch in den Folgejahren verwendet wird.“ Ein Nachteil sei jedoch, dass die Vorverkaufszahlen seit der Einführung zurückgegangen seien, so Pauleit.