Steinheim Verfolgung nach Überholmanöver

Steinheim - Das Polizeirevier Marbach ermittelt derzeit gegen einen 26 Jahre alten VW-Lenker, der am Donnerstag gegen 21.40 auf der Kreisstraße 1610 zwischen Steinheim an der Murr und Höpfigheim in ein gefährliches Überholmanöver verwickelt war. Im Bereich einer Kuppe setzte der 26-Jährige zum Überholen einer vorausfahrenden Verkehrsteilnehmerin an. Ein entgegenkommender bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker musste hierauf eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu vermeiden. Die überholte Verkehrsteilnehmerin nahm in Anschluss die Verfolgung des VW-Fahrers auf, stellte ihn zur Rede und alarmierte auch die Polizei.