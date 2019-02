Steinheim Urmenschmuseum erhält Brandschutz

Heute Abend legt Fussenegger in der Sitzung des Gemeinderates eine Vorlage vor, wonach – wenn das Gremium grünes Licht gibt – das Brandschutzkonzept bis in einem Jahr abgeschlossen sein soll. Das Architekturbüro Hans-Peter Hack aus Stuttgart soll, so der Plan, stufenweise mit den Leistungen für die Brandschutzertüchtigung des Urmenschmuseums beauftragt werden. Hack ist auch der Architekt, der derzeit beim Bau des Jugendhauses mit den Leistungsphasen 4 bis 9 beauftragt worden ist. Sagt die Mehrheit der Räte heute Abend Ja, wird der Bauantrag für die Maßnahmen eingereicht und zeitgleich zur Prüfung des Antrags die Ausschreibung der Bauleistung vorbereitet. Läuft alles nach Plan, kann das Gremium dann in diesem Juni die Vergaben machen. „Der Baubeginn ist für Oktober vorgesehen, und wir rechnen mit drei, vier Monaten Bauzeit“, erklärt der Steinheimer Bauamtsleiter.