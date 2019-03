Steinheim Urlaub ohne Koffer macht Pause

An der Sommerfreizeit werde jedenfalls nicht gerüttelt, so Klotz. Sie findet wie immer in der letzten Woche der Sommerferien im Steinheimer Gemeindehaus Arche statt – diesmal von Dienstag, 3., bis Donnerstag, 5. September. Wie es mit dem Urlaub ohne Koffer in der Faschingswoche nach den zwei Jahren Pause weitergeht, kann Reiner Klotz noch nicht sagen. „Das war immer eine kleine Dreingabe zum Sommerurlaub. Nice to have auf gut Englisch.“ Es im vergangenen Jahr und auch diesmal wieder abzusagen, habe ihn lange Überwindung gekostet. Aber es sei auch drumherum so viel los gewesen, unter anderem gab es eine Gemeindeaktion zu planen, sodass er sich entschied: „Entweder macht man etwas mit dem ganzen Herzen oder man muss es bleiben lassen.“