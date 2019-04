Steinheim Unfallflucht im Doppelpack

Die Polizei sucht Zeugen zu gleich zwei Unfallfluchten, die sich am Dienstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Steinbeissstraße in Steinheim ereignet haben. Zwischen 15 und 15.40 Uhr schrammte ein unbekannter Fahrer wohl beim Ein- oder Ausparken einen Audi. Dabei entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wenig später, zwischen 16.30 und 16.50 Uhr kam es zu einem weiteren Vorfall. Ein Fahrer beschädigte dabei einen geparkten Mercedes und machte sich gleichermaßen aus dem Staub. Der Gesuchte dürfte mit einem gelben Wagen unterwegs gewesen sein, da entsprechende Lackspuren gesichert wurden. In diesem Fall wird der Schaden auf 1500 Euro geschätzt.