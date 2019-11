Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen Citroen, der am Dienstag zwischen 10.15 und 10.35 Uhr in der Steinbeisstraße in Steinheim auf einem Supermarktparkplatz abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub.