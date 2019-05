Steinheim - Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 1115 gekommen. Ein 58-Jähriger fuhr mit seinem Audi auf Steinheimer Gemarkung von Großbottwar in Richtung Backnang. Ein dunkler Citroen C3 kam ihm entgegen und geriet plötzlich aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte der Wagen den Audi. Der Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, wo jedoch ein Außenspiegel aufgefunden werden konnte, der zu einem Citroën C3 gehört. Der Schaden an dem Audi beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 071 44 / 90 00 zu melden.