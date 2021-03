Steinheim und Murr gehen verschiedene Wege Das mobile Impfangebot für Ältere stößt auf ein geteiltes Echo

Steinheims Bürgermeister Thomas Winterhalter verkündete am Dienstag in der Gemeinderatssitzung, das mobile Impfzentrum komme am 3. April in die Bottwartalhalle in Kleinbottwar. Das DRK, die Freiwillige Feuerwehr und die Kommune seien daran beteiligt, dass alles reibungslos klappt. Die Organisation liege komplett bei der Kommune. „Wir sind für die Kontaktvermittlung und das Herbeischaffen der Impflinge zuständig“, erklärte Winterhalter. Und so seien bereits in der vergangenen Woche über 900 Impfberechtigte angeschrieben worden, Rückmeldungen seien noch bis zum kommenden Freitag möglich.