Steinheim Umkleiden werden in neuer Saison anderen Look haben

Bis dato lief aber alles glatt. Man befinde sich noch in der ersten Phase, bei der der Ab- und Rückbau im Mittelpunkt stehe. Das Dach sei beispielsweise abgerissen worden, um eine neue Konstruktion aufbringen zu können. Erste Löcher für die dafür nötigen Fundamente seien gebohrt worden. Um Material abtransportieren zu können, wurde außerdem ein Durchbruch durch die Außenmauer getrieben – was schon seit einigen Wochen ein besonders spektakuläres Bild abgibt. Die Wand wird im Rahmen der Sanierung auch neu gestaltet, soll mit satinierten Glaselementen bestückt werden. Die Wände im Umkleidebereich sollen hingegen nicht angetastet werden, abgesehen von jener bei den Frauenkabinen. Diese Umgrenzung werde versetzt, um mehr Platz zu schaffen, erläutert Bartzsch. Die Kabinen selbst sowie die sanitären Anlagen sollen komplett modernisiert werden. Wie das im Detail aussieht, davon können sich die Besucher des Wellariums ab Mai selbst ein Bild machen – und das Bad dann wohl auch länger nutzen als zuletzt. „Das Wetter hätte zwar in diesem Jahr mitgespielt für eine Verlängerung der Saison, wir mussten aber mit Ende der Ferien mit den Bauarbeiten loslegen“, erklärt Bartzsch.