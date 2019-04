Steinheim Trotz Ja zur Trainingshalle kochen alte Vorbehalte wieder hoch

Das Votum in Steinheim fiel eindeutig für das Gesuch aus. Nur Uwe Körner von der SPD enthielt sich. Allerdings kamen auch jene kritischen Töne zu dem Projekt wieder aufs Tapet, die schon bei der Grundsatzdiskussion im September im Gemeinderat zu vernehmen waren. So ist die Halle nach dem Geschmack von Uwe Körner nicht ausreichend dimensioniert. „Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Halle nicht zukunftsfähig ist für die Stadt Steinheim für die nächsten 35 Jahre“, sagte er und spielte damit auf das geplante 18 auf 36 Meter große Spielfeld an, das im Handball unterhalb der Normen für den Spielbetrieb liegt. Auch Klemens Weller von den Freien Wähler hat offenbar noch an der Entscheidung vom Herbst 2018 zu knabbern, als eine knappe Mehrheit für die kleinere Variante votierte, die allerdings die gleichen Übungsumfänge zu einem wesentlich günstigeren Preis garantiert. „Ich finde es immer noch schade, dass wir damals nicht zu einem Konsens gekommen sind und keine wettkampffähige, größere Halle, zum Beispiel für den Handball, bauen“, sagte Weller. Rainer Breimaier von den Grünen wollte dieses Fass aber nicht nochmal aufmachen. „Die politische Grundsatzentscheidung ist gefallen und ist bewusst auch so gefallen in Richtung Trainingshalle, also eine ergänzende Halle“, stellte er fest.