Steinheim tritt Klimaschutzpakt bei Per Erklärung zu mehr Geld für Naturschutz

Verwunderung über Haltung der CDU

Ein Vorstoß, über den sich Breimaier irritiert zeigte. „Das wäre die erste Sitzung seit 17 Jahren, in dem wir relevante Kräfte in unserem Gemeinderat haben, die es ablehnen würden, einer erhöhten Förderquote für irgendetwas zuzustimmen“, setzte er einen Seitenhieb Richtung CDU. Ihm falle kein Grund ein, der gegen den Klimaschutzpakt spreche. Das Land stelle viel Geld zur Verfügung. „Wir haben uns also die Frage gestellt, was dagegen sprechen könnte. Und dagegen könnte nur sprechen, dass wir den Antrag gestellt haben“, sagte der Grünen-Sprecher, dessen Argumenten am Ende die Mehrheit folgte: Der CDU-Antrag wurde abgelehnt, der Beitritt zum Pakt besiegelt. Auch Bürgermeister Thomas Winterhalter machte sich dafür stark, die Erklärung abzusegnen. Für die Verwaltung sei damit kein nennenswerter Mehraufwand verbunden. Bei Sanierungsprojekten beackere man ohnehin schon die entsprechenden Förderprogramme. Und wenn dann noch mit dem Beitritt zum Klimaschutzpakt höhere Zuschüsse winkten, sehe er keinen Hinderungsgrund, sich hier einzuklinken.