Steinheim/Triathlon Einsteiger für nächsten mz3athlon gesucht

„Das Projekt richtet sich wirklich an jeden. Das Erlebnis und die Gruppendynamik sind dabei wichtiger als die Zeit, in der der Triathlon dann absolviert wird. Und wer sich ambitioniertere Ziele setzt, der erhält einen verschärften Trainingsplan“, blickt Michael Rakers voraus, der die Herangehensweise wie folgt auf den Punkt bringt: „Wir Trainer sagen nicht, hier fährt ein D-Zug und wer nicht einsteigt, bleibt am Bahnhof stehen. Wir passen uns da den einzelnen Teilnehmern individuell an, damit jeder mitfahren kann.“ Rakers war vor fünf Jahren selbst ein Rookie und fungiert seitdem Jahr für Jahr als Co-Trainer. Ebenso wie Heike Singer, die seit 2015 dabei ist. Beide wissen also, wie sich die Rookies fühlen, und werden dieses Jahr Katja Fischer unterstützen, die das Rookie-Training leiten wird. Die Personaltrainerin ist selbst Triathletin und Leichtathletin und verfügt über den Triathlon-Trainerschein.