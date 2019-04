Steinheim/Triathlon „Die Rookies sind einfach nicht totzukriegen“

Die vergangenen Tage waren nun von Zusatzangeboten geprägt. Am Sonntag, als die Radtour wegen des schlechten Wetters abgesagt wurde, gingen einige Rookies kurzerhand schwimmen, laufen und schließlich gemeinsam frühstücken. Thorsten Renz trotzte sogar der Kälte und nahm an der Kirschblütenradtour in Tübingen teil. „Der Start war bei leichtem Schneefall und knapp über null Grad“, berichtet der 27-Jährige aus Freiberg. Weiter ging’s bei Nieselregen. Viele Mitfahrer hätten sich allerdings nicht an die Zweierreihe gehalten und auch keine Handzeichen weitergegeben. „Das klappt auf den Rookie-Ausfahrten deutlich besser“, macht er deutlich. Letztlich legte er in der Gruppe in dreieinhalb Stunden 83 Kilometer und etwas mehr als 1000 Höhenmeter zurück. „Es war trotzdem definitiv besser, als daheim auf dem Sofa zu liegen“, so sein Fazit.