Steinheim Tödlicher Unfall wirft Fragen auf

Damit haben sich auf der L1100 in den vergangenen Jahren mindestens vier tödliche Unfälle ereignet. Eine weitere Facebook-Nutzerin erinnert an den tragischen Unfall im Oktober 2014, bei dem eine Kreuzung weiter Richtung Freibad ein 23-jähriger Motorradfahrer sein Leben verloren hat, weil ein Autofahrer ihn und seine Mitfahrerin beim Abbiegen übersehen hat. Noch deutlich in Erinnerung sind auch die Bilder des „Horror-Crashs“ im März, als eine 19-Jährige vor dem Steinbruchtunnel in den Gegenverkehr geraten ist und eine Beifahrerin dabei starb. Und auch an der Kreuzung zur Steinbeisstraße hat sich 2016 ein tödlicher Unfall ereignet. „Damals war es im Begegnungsverkehr beim Abbiegen aus Richtung Großbottwar“, weiß Polizeisprecher Peter Widenhorn. Trotz dieser Häufung sehe er aber keinen Unfallschwerpunkt auf der L1100: „Man muss die einzelnen Bereiche getrennt betrachten.“