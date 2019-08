Steinheim - Zwei Männer beobachten auf dem Sportplatz in Steinheim ein Pärchen, das beim rückwärtigen Ausparken gegen einen anderen Wagen knallt und schnell wegfährt. Der eine ist sich sicher, der andere so gut wie, dass der Mann hinter dem Steuer saß. Nach einigen Hinweisen war das Paar schnell ermittelt und musste sich nun am Dienstag vor dem Amtsgericht Marbach gleich wegen mehrerer Delikte verantworten, bestritt jedoch vehement die wesentlichen Punkte der Anklage.