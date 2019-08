Steinheim Steppi-Kreisel ist ein Unfallbrennpunkt

In Sorge ist die Stadt Steinheim. „Die Häufung der Unfälle lässt uns aufhorchen“, sagt der Steinheimer Ordnungsamtsleiter Rolf Englert auf Nachfrage. Offenbar nehme ein Hinweisschild den Einbiegern aus der Ludwigsburger Straße die Sicht nach links. Das Landratsamt Ludwigsburg habe anordnen lassen, es weiter nach hinten zu versetzen. Radfahrern gibt Englert den Tipp, vielleicht nicht ganz so zügig aus der Bahnhofsstraße herauszufahren und ein eher defensives Verhalten an den Tag zu legen. „Man sollte immer damit rechnen, dass ein Autofahrer einen nicht sieht.“ Englert empfiehlt außerdem, das Licht anzulassen, wenn ein Fahrrad technisch so ausgestattet ist. Ein Teil des Steppi-Kreisels sei durch einen Baum in der Nähe des China-Restaurants verschattet, was die Sicht ebenfalls erschwere. Allerdings wolle die Stadt den Baum erhalten.