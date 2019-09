Steinheim Steinheim will Radfans glücklich machen

Steinheim - Es hat sich in der Szene offenbar schnell herumgesprochen, dass in Affalterbach unweit der Tennisplätze eine nigelnagelneue Pumptrackanlage modelliert worden ist. Immer wieder begegnen einem Jugendliche auf dem Radweg nach Birkhau, die in Richtung der Anlage unterwegs sind, um dort mit ihren schnittigen Bikes über die Wellenbahn zu kurven und spektakuläre Sprünge zu vollführen. Womöglich können die Trendsportler bald auch in Steinheim ihrer Leidenschaft frönen. Denn die Verwaltung der Urmenschstadt schlägt vor, hier ebenfalls eine solche Anlage zu bauen. Als Standort favorisiert die Rathausmannschaft den Parkplatz 3b des Wellariums am Riedbach, sagt der Erste Beigeordnete Norbert Gundelsweiler. Alternativ wird dem Gemeinderat eine Fläche in der Höpfigheimer Burgunderstraße bei der Melchior-Jäger-Halle vorgeschlagen. Die Entscheidung wird am kommenden Dienstag fallen, wenn das Gremium zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt.