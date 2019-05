Steinheim SPD erlebt in Höpfigheim einen gravierenden Einbruch

„Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden“, sagt Michael Uhl von der SPD. Die spannende Frage vor dem Urnengang sei gewesen, wohin alle die Stimmen wandern, die der nicht mehr angetretene CDU-Ortsvorsteher Manfred Waters hinterlässt. Letztlich habe es aber doch keine gravierenden Verschiebungen gegeben. Folglich hat auch CDU-Mann Andreas Roth am Ausgang der Wahlen nichts zu mäkeln, kann seine Fraktion doch weiter die meisten Räte stellen. „Wir sind natürlich zufrieden“, sagt er. Unabhängig von der Listenzugehörigkeit tauchten die Namen in den Ergebnislisten ganz vorne auf, die im Ort bekannt und in Vereinen engagiert seien. So erklärt Roth sich auch seine Spitzenposition bei der CDU. Will er nun Waters als Ortsvorsteher beerben? „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht“, beteuert Andreas Roth. Das weitere Vorgehen in der Causa müsse man in Ruhe mit allen Kollegen zusammen besprechen.