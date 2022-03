Steinheim setzt ein Zeichen Steppi und Kaufhaus in Ukraine-Farben

Erste Flüchtlinge sind bereits in der Stadt angekommen

Drei Frauen und drei Kinder habe man in Steinheim bereits registriert. Sie erreichten am Montag über familiäre Verbindungen das Bottwartal, berichtet Winterhalter. Zwei kamen bei Verwandten unter. Vier habe die Stadt mit Kleidung und dem Nötigsten für den täglichen Bedarf ausgestattet und in einer städtischen Unterkunft aufgenommen. Die Frauen hätten ihre Männer zurücklassen müssen und nur das mitgebracht, was sie am Körper tragen. Sie seien jedoch froh gewesen, noch rechtzeitig herausgekommen zu sein. „Sie sind in größter Sorge um ihre Angehörigen und ihre Heimat.“ Winterhalter rechnet fest damit, dass bereits in den nächsten Tagen weitere Geflüchtete kommen. „Wir stellen uns gemeinsam mit dem Landratsamt so auf, dass wir nach unseren Möglichkeiten unterstützen können.“