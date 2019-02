Steinheim Selbst der Kellner tanzt ausgelassen mit

Steinheim - Warm ist es in der Blankensteinhalle am Samstagabend, dass man sich wundert, dass es so mancher „Bärenfänger“ und manche „Hexa“ in ihrem dicken Häs aushalten. Aber es wird ausgelassen getanzt, als ob es nichts wäre. So voll ist es in der Halle, 300 sind drinnen und 200 nochmal draußen, dass der Steinheimer Fasnetsverein eigentlich auf Tische und Stühle hätte verzichten können. Die meisten hält es ohnehin nicht auf den Sitzen. Das Programm ist auf fünfeinhalb Stunden angelegt, und schon nach der Hälfte muss Zunftmeister Dany Arnold feststellen, dass „wir jede Menge zu spät sind“.