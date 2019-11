Steinheim Schneller als Blitz und Donner

Steinheim - Der Gemeindeverwaltungsverband Steinheim-Murr muss für den unlängst erfolgten Neubau des Gastro- und Personaltrakts und die aktuell anstehende Sanierung des Sanitär- und Umkleidebereichs große Summen investieren. Das heißt aber nicht, dass sonst keine anderen Projekte für 2020 auf der To-do-Liste stehen. Ganz im Gegenteil. Wie Saskia Benz, die stellvertretende Leiterin der Kämmerei in der Urmenschstadt, am Donnerstag im Verwaltungsverband bekannt gab, wird beispielsweise unter anderem für ein System Geld in die Hand genommen, das vor Gewittern warnt.