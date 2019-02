Ein Gerangel auf dem Steinheimer Marktplatzfest im vergangenen Sommer, seine Folgen und die Erinnerungen der Beteiligten sind am Dienstagvormittag in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Marbach gründlich aufgearbeitet worden. Allerdings nicht zur Zufriedenheit aller Betroffenen, attestierte das Gericht dem Opfer, das einen Nasenbeinbruch erlitten hatte, doch ein „gewaltiges Mitverschulden“ an der Sache.