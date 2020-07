Steinheim Rock und Pop kommen zurück ins Bottwartal

Modern Rock bis Pop

Das Line-Up besticht durch Vielfalt: Die Ian Key Band aus Erdmannhausen ist als lokaler Vertreter mit an Bord und spielt Modern Rock mit Spuren von Folk und Pop. Die Gruppe war unter anderem auch für den Landesmedienpreis nominiert und kann auf zahlreiche Auftritte in Clubs und Festival in der Region blicken. Sängerin Sally Grayson aus Großbottwar dürfte vielen Musikfreunden nach ihrem Auftritt bei „The Voice of Germany“ auch ein Begriff sein. Ihre Band Black Swift spielt eine spezielle Art des Rock, die sie „Post American Roll“ nennen. In den Songs soll authentisch die Atmosphäre der Heimat von Grayson in den USA wiedergegeben werden. Dritte Band des Abends ist die Gruppe Kanda aus Ludwigsburg, eine deutsche Popformation, die schon vielfach im Funk und Fernsehen aufgetreten ist. Die letzteren beiden Gruppen erhalten auch einen Großteil der Eintrittsgelder so Kieferle: „Sie müssen als Musiker ihren Lebensunterhalt bestreiten.“