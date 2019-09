Murr/Rielingshausen Busfahrer lässt Schulkinder stehen

Auch für die Schulkinder habe es bereits am ersten Tag Probleme gegeben: „Der Schulbus kam mit acht Minuten Verspätung am Schulzentrum an“, beschwert sich die Familie Konzelmann. Wegen der langen Wege zu den Schulzimmern werde es so mit einem pünktlichen Schulbeginn um 7.30 Uhr sehr knapp. Deshalb hätten am zweiten Schultag viele Schüler vorsichtshalber einen noch früheren Bus genommen.

Kathleen Kroll, die kommissarische Schulleiterin des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, reagiert indes noch gelassen: „Die Umstellung hat für etwas Wirbel gesorgt, aber wir werden das die nächste Woche erst einmal noch beobachten und schauen, ob es sich einspielt. Wir warten ab, wie umfangreich Schüler eventuell zu spät kommen und werden dann gegebenenfalls reagieren und das Gespräch mit dem Busunternehmen suchen.“ Ulrich Laumann, dem Schulleiter der Erich Kästner Realschule, wurden bislang noch keine Probleme mit dem neuen Busfahrplan gemeldet. „Uns ist bis jetzt noch nichts Ungewöhnliches aufgefallen.“